A inscrição deverá ser feita de forma presencial, na Divisão de Concurso e Admissão – DCON/PROGEP/UFRA, no prédio da reitoria, na Avenida Tancredo Neves, N° 2501, no bairro da Terra Firme, em Belém. O valor da inscrição varia entre R$ 120 e R$ 180.

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou edital de concurso público para compor o quadro de servidores da instituição.

No total, serão ofertadas 56 vagas para professor da carreira do magistério superior em regime de dedicação exclusiva. As oportunidades são destinadas para os campi Belém, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. As remunerações variam entre R$ 5.746,05 e R$ 10.058,92.

As inscrições para o certame estarão abertas no dia 24 de junho e seguem até 12 de julho de 2019.

SELEÇÃO

O certame será composto por prova escrita, prova didática e avaliação curricular. As avaliações serão realizadas no período de 17 de setembro a 04 de outubro de 2019 nas cidades de Belém, Capitão-Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu, conforme a área escolhida pelo candidato.

O local e horários das provas poderão ser consultados no site da seleção a partir do dia 30 de agosto deste ano.

