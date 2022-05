URGENTE: Helicóptero a serviço da FUNAI cai em Cruzeiro do Sul

A queda de um helicóptero no município de Cruzeiro do Sul foi confirmada pelo Secretário de Segurança Pública do estado do Acre, Celso Paulo César.

De acordo com o secretário o helicóptero pertence a uma empresa privada e estaria a serviço da FUNAI.

A aeronave teria caído cerca de 2km do Rio Croa. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar se deslocaram para a região por terra, outra pelo rio e uma aeronave do estado realiza sobrevoou afim de detectar o local em que o helicóptero caiu.

De acordo com cordenadas de localização recebidas pela Segurança Pública do Acre, o helicóptero caiu a cerca de dois quilômetros do Rio Croa, em uma região de mata.

O próprio Secretário de Segurança afirmou que todos os ocupantes da aeronave sobreviveram e equipes de socorro do estado estão a caminho.

“Recebemos a localização do local em que a Aeronave caiu e acreditamos que todos os ocupantes tenham sobrevivido”.

A equipe da FUNAI estava em missão, em Rodrigues Alves e durante um deslocamento ocorreu a queda. Em mais algumas horas as equipes de socorro devem chegar ao local e teremos informações mais precisas” afirmou.

