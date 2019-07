As autoridades policiais estão em alerta na fronteira durante a noite deste domingo (14), com intuito de tentar evitar que duas pick-up’s possam passar para o lado boliviano, após serem roubadas por bandidos em uma fazenda localizada no km 59.

As informações ainda estão sendo apuradas, mas dão conta de aproximadamente três bandidos invadiram a fazenda armados para roubar os veículos e dinheiro. Após renderem os que estariam na localidade, teriam efetuado disparo contra uma das vítimas.

Ainda não se tem dados precisos da vítima, apenas que seria um homem de 55 anos e irmão de um empresário do ramo de carne da cidade de Brasiléia. Um carro do IML foi deslocado para o local do incidente para resgatar o corpo.

Mais informações a qualquer momento.

