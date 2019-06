O odontólogo Alysson Bestene deve continuar compondo a equipe, mas não como secretário

Em uma coletiva de imprensa organizada na Casa Civil, na tarde desta segunda-feira (3), o governador Gladson Cameli anunciou uma nova gestora administrativa para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A princípio, Alysson já havia pedido para deixar o cargo, mas teve a solicitação negada por Gladson. Agora, sentindo que a responsabilidade é inteirarem sua, o chefe do Estado, tendo em vista os muitos problemas e a necessidade de mudanças, começou a agir sem dó nem piedade.

O nome é o da médica Monica Kanaan Machado, uma intensivista e pediatra que atua no Distrito Federal.

O odontólogo Alysson Bestene deve continuar compondo a equipe, mas não como secretário.

“Ninguém nunca ofereceu uma saúde de primeiro mundo, porque isso é uma utopia. O que lutamos desde o início é para oferecer à população uma saúde qualidade. Essa luta ainda continua. Eu como servidor público, quero ver o melhor para o povo. Estarei sempre à disposição e torcendo para que tudo dê certo. Um bom soldado não foge à luta. Gostaria de agradecer toda confiança que o senhor [governador] depositou em mim e na minha equipe”, disse Alysson.

“Eu aceitei o convite do Gladson entendendo o que o Brasil precisa de bons gestores, com condições técnicas suficientes. Temos conhecimentos de alguns problemas, vamos estudá-los e queremos vencê-los. Tem muita gente boa que quer trabalhar e que é otimista. Vamos fazer saúde”, enfatizou a nova gestora.

“Ela será o meu braço direito”, disse Cameli.

Quem é a nova secretária de Saúde

A nova secretária de Saúde é a médica intensivista Mônica Feres Kannan Machado que até a semana passada atuava em Brasília, com consultório na região do Cruzeiro, além de atender em hospitais da cidade Satélite de Ceilândia.

Além de atuar na capital federal também passou em concursos no Pará e Minas Gerais, além de prestar serviços também no Rio de Janeiro.

Sua indicação é pessoal do governador que a trouxe para o Estado no início do mandato para fazer um levantamento completo da

Situação da saúde no Estado, que lhe foi entregue recentemente.

Monica é clínica geral, atuou na área de medicina do trabalho e tem especialização na área intensiva e neonatal, um dos grandes gargalos da saúde do Estado do Acre.

