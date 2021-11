V Conferência de Saúde é realizada em Assis Brasil

Com tema “Os enfrentamentos do SUS na Pandemia da Covid-19”, a Prefeitura de Assis Brasil através da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira, 17, a V Conferência Municipal de Saúde que visa a elaboração de propostas elencadas e votadas pelos participantes da conferência, representadas por gestores da saúde, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde, SUS.

Foram aprovadas 33 propostas que comporão o Plano Municipal de Saúde de 2022-2025.

A referida conferência foi convocada pelo Decreto N° 238 de 09 de novembro de 2021, com Regimento aprovado pela Resolução do Conselho Municipal de Saúde N° 05 de 11 de novembro de 2021.

Estiveram presentes para a solenidade de abertura, o vice-prefeito Reginaldo Martins, no ato representando o prefeito Jerry Correia, a Secretária Municipal de Saúde, Júnia Almeida, Secretário de Educação, Elias Marques, Secretária de Administração, Vanderleia Teixeira e a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ednelsa Teles Celestino.

O Enfermeiro e técnico de recursos federais da SESACRE, Denne Gleydson Nascimento, foi um dos palestrantes.

Além do tema foi tratado dois eixo temáticos: Direito à saúde, garantia de acesso à atenção de qualidade e valorização do trabalho de educação em saúde e financiamento adequando e suficiente para o SUS.

O vice-prefeito Reginaldo Martins destacou a importância da conferência. “É uma conferência importante para a saúde, uma área a qual devemos dá a maior prioridade e importância, principalmente no que diz respeito à saúde primaria e o sistema do SUS. A conferência tem papel fundamental nesse processo”, destacou o vice-prefeito.