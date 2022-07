Vacinação contra sarampo está abaixo da meta, diz Ministério da Saúde

Os anos cadastrados no Auxílio Brasil começam a receber a parcela de julho nesta segunda-feira (18). Serão 111.362 famílias contempladas em todo o Estado.

Os valores não foram divulgados mas no mês de maio, mais de R$50 milhões foram injetados na economia com o pagamento do seguro.

Os primeiros a receber são os beneficiários com o final 1 no Número de Identificação Social (NIS), de acordo com o calendário do programa. Os repasses seguem até o dia 29 de julho.

No País, mais de 18,13 milhões de famílias são contempladas com o benefício. A folha de pagamento do mês supera a marca de R$ 7,3 bilhões.

O programa de transferência de renda executado pelo Ministério da Cidadania garante um repasse mínimo de R$ 400 a cada beneficiário. O repasse médio recebido pelas famílias em julho será de R$ 408,80.

Além do benefício principal, há rendas complementares possíveis de acordo com os perfis das famílias, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural.

Segundo dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, o Nordeste é a região com o maior número de beneficiários: quase 8,6 milhões de famílias. Na sequência aparecem as regiões Sudeste (5,2 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,2 milhão) e Centro-Oeste (941 mil).

Entre os estados, a Bahia lidera no número de famílias contempladas, com 2,26 milhões ao todo. Também há mais de um milhão de contemplados nos estados de São Paulo (2,18 milhões), Pernambuco (1,44 milhão), Minas Gerais (1,43 milhão), Rio de Janeiro (1,33 milhão), Ceará (1,32 milhão), Pará (1,15 milhão) e Maranhão (1,10 milhão).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários