Valorização do real sobre o dólar e peso boliviano pode chamar atenção de turista para a fronteira do Acre com a Bolívia

Desde o inicio de Janeiro, o Brasil é o país onde o dólar americano mais se desvalorizou no ano, a moeda norte-americana perdeu cerca de 11,4% de sua valorização no país desde o inicio do ano de acordo com informações da Refinitiv. A moeda estava cotada em R$ 5,70, no inicio de janeiro deste ano, de acordo com a ultima cotação fechada nesta terça-feira, 22, a cotação chega à R$ 5,05.

Além do Brasil, outros países de natureza exportadora aparecem na lista. No Chile, o dólar se desvalorizou 6%, enquanto na África do Sul ficou com uma desvalorização de 5,8%.

Como consequência da valorização do Real sobre dólar, o peso boliviano também vem perdendo seu valor quando comparado a moeda brasileira.

No inicio de janeiro, R$: 1,00 era igual a B$ 1,20, de acordo com a última cotação fechada no dia 22 de fevereiro; R$ 1,00 está valendo R$ 1,35. É uma valorização de 12,5%, ou 0,15 centavos a mais na cotação.

Analistas acreditam que a valorização do real dar-se-á por quatro fatores principais:

O primeiro deles, é o aumento na taxa básica de juros que tem sido feito pelo Banco Central (BC) para conter a inflação, esse movimento acaba atraindo dinheiro estrangeiro para o país.

Em seguida está a expectativa de alta gradual do juro nos Estados Unidos, outro fator que favorece o real. Na quarta-feira passada , dia 16, o banco central dos EUA, o Federal Reserve (Fed), divulgou uma nova Ata, mas não realizou mudanças no juro.

Outro ponto é o enfraquecimento de pautas políticas com impactos fiscais em Brasília. Observamos discussões mais responsáveis com as contas públicas.

Por fim, o tema do receio do mercado com as eleições em outubro deste ano. Os investidores estrangeiros se mostram menos preocupados com uma possível troca de governo em 2023.

Uma vez que a moeda brasileira se valoriza frente ao dólar, se valorizará também sobre o peso boliviano, fazendo com que os produtos fornecidos por países fronteiriços como a Bolívia, fiquem mais baratos chamando a atenção de consumidores para compras e turismo.

