“Vamos fazer um time pra jogar futebol”, diz técnico sobre Rio Branco-AC na Copa Verde

Dos cinco jogos disputados por Flamengo e Fluminense na temporada, quatro tiveram cartões vermelhos. Das 11 expulsões nesses confrontos em 2022, oito foram por atitude antidesportiva

O Fla-Flu do fim de semana teve cinco jogadores expulsos e ajudou de forma decisiva a transformar este Brasileirão na edição com mais cartões vermelhos para atletas dos últimos dez anos, mesmo com um jogo ainda por disputar nesta rodada.

Foram 83 expulsões em 27 rodadas, superando a edição de 2020, que teve 82 cartões vermelhos para atletas nas primeiras 27 rodadas.

Edição de 2022 é a que teve mais atletas expulsos de campo nos últimos dez anos

Com cinco jogadores expulsos, três do Flu (um deles do banco de reservas, David Braz) e dois do Fla, a partida Flamengo 1 x 2 Fluminense se tornou a que teve mais cartões vermelhos para atletas deste Brasileirão, superando Internacional 2 x 3 Botafogo, da rodada 13, que teve quatro atletas expulsos.

Jogos com mais cartões vermelhos no Brasileirão 2022 Jogo Rodada Vermelhos por dois amarelos Vermelhos diretos Total de vermelhos Flamengo 1 x 2 Fluminense 27 1 4 5 Internacional 2 x 3 Botafogo 13 1 3 4 Avaí 1 x 0 América-MG 1 0 2 2 Avaí 1 x 2 Juventude 6 0 2 2 Atlético-GO 2 x 0 Coritiba 7 0 2 2 Cuiabá 1 x 1 Internacional 7 1 1 2 Fluminense 1 x 2 Flamengo 8 0 2 2 Athletico-PR 1 x 1 Corinthians 12 0 2 2 Coritiba 0 x 1 Athletico-PR 13 1 1 2 Cuiabá 2 x 0 Botafogo 16 1 1 2 Goiás 2 x 1 Atlético-GO 24 0 2 2 Flamengo 1 x 1 Ceará 25 1 1 2 Ceará 0 x 2 São Paulo 27 0 2 2

Foi a terceira vez que David Braz recebeu um cartão vermelho neste Brasileirão, se tornando o atleta mais expulso da competição. O zagueiro do Fluminense já havia sido expulso no Fla-Flu do primeiro turno, derrota por 2 a 1, também por reclamação e também no banco de reservas, e na derrota por 0 x 2 contra o Atlético-GO, por matar com um empurrão um contra-ataque, quando era o último defensor de linha, sem contar o goleiro.

O Fla-Flu do fim de semana foi o quinto disputado nesta temporada e o quarto em que houve ao menos uma expulsão no clássico. Só no primeiro jogo da final do Carioca deste ano a partida acabou sem ao menos um jogador expulso.

Nos outros quatro confrontos entre Flamengo e Fluminense na temporada, houve 11 expulsões, sendo oito delas por atitudes antidesportivas. Das 11 expulsões, três envolveram atletas que estavam protestando do banco de reservas contra a equipe de arbitragem.

Expulsões nos Fla-Flus da temporada Competição Rodada Jogo Clube Expulso Motivo Carioca TG04 Flamengo 0 x 1 Fluminense Flamengo Vitinho at. antid., soco Carioca TG04 Flamengo 0 x 1 Fluminense Fluminense Calegari at. antid., discussão Carioca Final Fluminense 1 x 1 Flamengo Fluminense Fred at. antid., empurrar Carioca Final Fluminense 1 x 1 Flamengo Flamengo Bruno Henrique at. antid., empurrar Brasileiro 8 Fluminense 1 x 2 Flamengo Flamengo Rodinei reclamação (banco) Brasileiro 8 Fluminense 1 x 2 Flamengo Fluminense David Braz reclamação (banco) Brasileiro 27 Flamengo 1 x 2 Fluminense Fluminense David Braz reclamação (banco) Brasileiro 27 Flamengo 1 x 2 Fluminense Flamengo Marinho at. antid., empurrar Brasileiro 27 Flamengo 1 x 2 Fluminense Fluminense Manoel at. antid., empurrar Brasileiro 27 Flamengo 1 x 2 Fluminense Flamengo Everton at. antid., agressão Brasileiro 27 Flamengo 1 x 2 Fluminense Fluminense Caio Paulista at. antid., agressão