“Vamos levar o Acre a um novo tempo”, afirma Gladson Cameli

Assis Brasil foi um dos municípios acreanos em que Gladson venceu com uma votação expressiva. Foram quase 1.700 votos de diferença do segundo colocado, ex-senador Jorge Viana. A candidata Mara Rocha tirou apenas 184 votos, enquanto o Senador Petecão ficou com 143.

Os números revelam a grande liderança do prefeito da cidade, o jovem Jerry Correia, que mesmo sendo do PT não deixou de apoiar a reeleição do governador. Jerry foi o coordenador da campanha em Assis Brasil e conseguiu unir a grande maioria dos eleitores da sua cidade em torno do discurso de boas parcerias com o governador.

Ameaçado de ser expulso do partido, Jerry Correia conseguiu provar que sua liderança não está apenas no campo da esquerda. A boa gestão que vem fazendo em Assis Brasil tem colocado o gestor como um dos melhores prefeitos do Acre.

