A deputada Vanda Milani(SD) apresentou junto à LDO(Lei de Diretrizes Orçamentárias) emenda que vai contribuir definitivamente para a construção da ponte sobre o rio Acre ligando a zona urbana de Xapuri com os bairros limítrofes da zona rural do bairro Sibéria. A ponte é uma antiga reivindicação da comunidade da Sibéria que , junto com a estrada Petrópolis e reserva extrativista Chico Mendes, concentra quase a metade da população de Xapuri (42%). A ponte, com 280 metros, vai propiciar a integração definitiva da cidade de forma a fortalecer o comércio local e melhorar os serviços de educação, segurança e principalmente da saúde, que depende da balsa para garantir a travessia dos doentes em busca de atendimento no hospital do município e da capital.

Vanda Milani enfatizou a importância da ponte para cerca de 1.240 famílias moradoras do bairro Sibéria e reserva extrativista Chico Mendes, cuja produção se concentra sobretudo no látex e castanha. Essa matéria-prima , até hoje, é transportada em pequenas balsas que não atendem a demanda da produção. A ponte vai ser ainda absolutamente essencial para a Sibéria no que se refere a melhoria na infraestrutura do bairro e nos mais de 350 km de ramais existentes naquele lado do rio.

A parlamentar ressaltou ainda a localização estratégica da estrada de Petrópolis, que se inicia no bairro Sibéria e representa a única via transitável o ano todo e que corta a reserva Extrativista de ponta a ponta.Com a ponte, torna-se uma importante rota para escoamento de produção da reserva Chico Mendes a fim de atender as fábricas de camisinhas e de taco, além da lavoura de subsistência e mercado de peixe que atende a demanda interna do município.

Isolamento.

Vanda Milani destacou também que a construção da ponte representa o fim do isolamento da comunidade da Sibéria, que há muito tempo sofre com a dificuldade de locomoção e vê cerceado seu direito primordial de ir e vir no local e hora desejada. A ponte, segundo Vanda Milani, será enorme estímulo à agricultura, além de especial reforço à pecuária e o manejo madeireiro, “onde já existem mais de 100 planos de manejo aprovados e um potencial gigantesco na reserva Chico Mendes”.

