Em pronunciamento realizado esta quinta-feira,31, na tribuna da Câmara dos Deputados, a deputada Vanda Milani(Solidariedade)expressou sua satisfação diante do compromisso do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de implementar o projeto de despoluição e revitalização do Igarapé São Francisco. A deputada lembrou que a iniciativa, orçada em US$ 20 milhões(mais de R$ 80 milhões) desde o início contou com a defesa entusiástica do governador Gladson Cameli e nasceu de uma visita ao Acre do ministro Ricardo Salles.

Elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente(SEMA)e Secretaria de Infraestrutura(SEINFRA),o projeto contou com a participação do Sindicato dos Engenheiros e teve como um de seus idealizadores e defensor o senador Márcio Bittar(MDB)e o apoio de defesa precisa e incontestável da deputada Vanda Milani. Em sua fala, a parlamentar destacou que a revitalização do São Francisco vai garantir que a população usufrua as áreas que hoje estão fortemente impactadas pelo crescimento desordenado e relegadas ao descaso. “Basta lembrar que o Acre viveu 20 anos de governos do PT com aparentes cuidados ambientais, sem que isto significasse nenhuma obra no Estado”, enfatizou a parlamentar.

Benefícios

No pronunciamento, Vanda Milani ressaltou que a revitalização do igarapé São Francisco vai incluir limpeza ao longo do manancial, implantação de estações de tratamento de esgoto a fim de evitar a propagação de endemias e doenças de todo o tipo, urbanização da orla e infraestrutura para a população usufruir de forma recreativa o espaço público, dentre outros benefícios.Com 25 quilômetros de extensão dentro de Rio Branco, o São Francisco percorre 18 bairros que serão contemplados com as obras. “Uma ação que vai disponibilizar para a população melhoria de qualidade de vida e equilíbrio ambiental necessários. Um verdadeiro marco histórico na gestão Gladson Cameli”, finalizou a deputada.

