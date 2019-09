A deputada Vanda Milani(SD) ratificou ,esta quarta-feira,4,em Brasília, sua disposição de disputar a prefeitura de Rio Branco. Segundo a parlamentar ,a candidatura se originou num chamamento da bancada do Solidariedade que se transformou numa autêntica decisão de partido. “Foi uma grata surpresa a decisão da bancada de meu partido em me indicar candidata. Fiquei extremamente gratificada com a confiança demonstrada pelos meus companheiros de legenda.”, disse.

A experiência acumulada na gestão administrativa (foi por três vezes Sub-procuradora e Procuradora-Geral do Ministério Público do Acre(MPE/AC) confere à deputada maior credibilidade em virtude dos resultados práticos alcançados. “Tivemos a oportunidade de dar uma cara nova ao Ministério Público com a realização de vários concursos para funcionários e membros, a implementação de sede própria na capital e todos os municípios do interior, renovação da frota de veículos, informatização do órgão, apoio à infância e juventude e manutenção da guarda-mirim, entre vários outros serviços” . Tanto que ,por suas realizações, Vanda Milani ficou conhecida como a Dama de Ferro do Ministério Público. “Tudo à custa de muito trabalho e disposição em realizar um serviço à altura das expectativas ”, garantiu.

Segundo a deputada, o maior estímulo à candidatura à Prefeitura de Rio Branco é realizar um trabalho que assegure maior qualidade de vida à população, sobretudo a mais carente ,”que ,em última análise, é a que mais precisa e espera do Poder Público”. A parlamentar lembra que ,por sua proximidade com a comunidade , é na administração municipal onde o cidadão comum deposita seus maiores anseios em termos de serviços públicos . “Por isto minha determinação de responder a estas necessidades com muita dedicação, esforço e trabalho”.

Oportunidade

Vanda Milani reconhece que sua vocação para a administração pública pode se transformar, na prática, em serviços e benefícios para toda a população da capital. “Por isto mesmo, coloco meu nome à disposição a fim que toda a comunidade rio-branquense – crianças ,jovens ,adultos e idosos – possa ter por opção e escolha um nome que garanta confiança e esperança numa Rio Branco melhor e acessível a todos. Esse é meu compromisso”, finalizou.