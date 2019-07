Membro de família conhecedora do mundo rural e profundamente integrada ao agronegócio acreano, a deputada Vanda Milani(SD) disse que decidiu-se pela indicação de Fernando Bortoloso para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do Acre unicamente levada por critérios de competência e entendimento do setor. “A escolha de Fernando Bortoloso resulta de seu conhecimento técnico e capacidade de trabalho que podem contribuir decisivamente para o desenvolvimento do setor rural do Estado”, disse a parlamentar.

Servidor do Idaf(Instituto de Defesa Agropecuária e florestal do Acre),Fernando Bortoloso é médico veterinário com pós-graduação em saúde pública. O decreto de nomeação de Fernando Bertoloso pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi publicado na última terça-feira,(09)no Diário Oficial da União.

O secretário estadual de Meio Ambiente e presidente do Solidariedade no Acre, Israel Milani, reiterou que a indicação foi de Vanda Milani com o aval do partido. Fernando Bortoloso, inclusive, já teve o nome aprovado na investigação de praxe exigida para o cargo feita pela Abin(Agência Brasileira de Inteligência) e Polícia Federal.

Conhecimento

Para a deputada, além da experiência no serviço público, Bertoloso possui grande familiaridade com a realidade rural acreana, o que vai contribuir enormemente para um bom desempenho em suas novas atribuições. “Confiamos no nome de Fernando Bertoloso ainda como gestor e administrador para realizar um trabalho que esteja à altura das expectativas do MAPA e as necessidades de todas as áreas ligadas ao setor rural acreano”, concluiu Milani.