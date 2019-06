Em discurso, a deputada Vanda Milani(SD) defendeu, esta terça-feira,11,em Brasília, a aprovação do PLN (Projeto de Lei do Congresso Nacional) n°4 que garante crédito suplementar de R$ 248 bilhões com a emissão de títulos do Tesouro Nacional para o equilíbrio das contas públicas. Sem a aprovação do PLN 4, lembrou a parlamentar, o Governo Federal já sinalizou que não haverá recursos para aposentadorias, Bolsa Família, salários “ e muitas outras obrigações governamentais de enorme dimensão e consequências sociais”.

No pronunciamento, a deputada destacou que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já havia adiantado que o tema “faz parte da preocupação do Congresso Nacional”. Milani alertou que sem o crédito suplementar, o Governo Federal ficará sem dinheiro para pagar projetos que dependem do valor extra como o Plano Safra. ”O Ministério da Cidadania já adiantou que , sem o aporte extra, vão faltar recursos para honrar o pagamento de 2 milhões de idosos dependentes do Benefício de Prestação Continuada- o BPC”,ressaltou.

Regra de Ouro

De acordo com Vanda Milani, o objetivo claro da aprovação do PLN4 é evitar descumprir a chamada ‘Regra de Ouro’, que impede o Governo Federal de se endividar para pagar despesas correntes como Previdência Social e benefícios. Segundo Vanda Milani, é hora de pensar no Brasil e agir de forma suprapartidária com compromisso com a nossa população. “ Tenho certeza que o espírito cívico ,a costumeira responsabilidade e o patriotismo característico de deputados e senadores vão assegurar a aprovação desta matéria”, resumiu a deputada.

