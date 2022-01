Vanda Milani destaca capacidade do estado investir com recursos próprios mudando qualidade de vida das pessoas

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) destacou a capacidade do estado do Acre investir com recursos de fonte 100. Ela acompanhou a agenda do Palácio Rio Branco ontem (28) nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá, na região do Envira e lembrou que há pouco mais de três anos a gestão estava mergulhada em dívidas, sem poder de investimentos e com salários atrasados.

“Esse governo equilibrou as contas públicas com uma gestão fiscal capaz de tornar o estado com poder de investimentos em recursos próprios. Fonte 100 nas placas é uma coisa que há muito não se via, hoje o esforço do governador Gladson Cameli é refletido em um conjunto de obras que geram emprego e renda nas cidades”, comentou.

Para Vanda Milani essa política de austeridade é refletida nos olhos das pessoas beneficiadas pelas obras públicas. Durante a visita técnica nas obras de reforma e ampliação da delegacia do município de Manoel Urbano, entrega de veículos e armamentos em Feijó e Tarauacá, a parlamentar lembrou os índices positivos de diminuição da violência. Essa semana, ela conheceu o Programa Acre pela Vida desenvolvida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

“A segurança elevou a categoria do estado no ranking de competitividade, isso é fruto do esforço do governador, do trabalho em equipe de todos os operadores de segurança, além do fortalecimento das instituições de controle e fiscalização. O cidadão vive mais tranquilo, o estado foi preparado para receber investidores, isso é fundamental para o desenvolvimento” disse.

Em Tarauacá, a deputada acompanhou o governador Gladson Cameli e a prefeita Maria Lucineia na fiscalização de obras de pavimentação asfáltica, serviços de infraestrutura urbana. Vanda lembrou de outras obras em regiões estratégicas como o Alto e Baixo Acre e no Juruá. “Esse estado se transformou em um grande canteiro de obras, o governador conta com uma bancada federal unida e com o compromisso de ajudar a desenvolver o estado, levando cidadania a quem mais precisa”, concluiu.

Comentários