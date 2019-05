-È assombroso o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil-A afirmação faz parte do pronunciamento realizado , esta quinta-feira,16,pela deputada Vanda Milani(SD)na tribuna da Câmara dos Deputados. O discurso colocou em destaque o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes a ser celebrado no próximo sábado, dia 18.

Vanda Milani destacou que a constante vigilância e a denúncia são mecanismos fundamentais de enfrentamento desse tipo de violência. No entanto, fez questão de frisar que a prevenção é a mais importante ação, ” algo que pude constatar ao longo de 35 anos de experiência como procuradora de Justiça do Acre à frente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado”.

A deputada ainda ressaltou que a conscientização é atributo essencial para a identificação e denúncia dos casos suspeitos. A parlamentar chamou a atenção também que a quase totalidade dos abusos acontecem dentro de casa. “A prevenção e o enfrentamento dos casos de violência sexual contra menores e adolescentes exigem ações intersetoriais a fim de proteger a vítima e punir o agressor”.

Ação Oficial

Em sua fala, Vanda Milani ressaltou que felizmente o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes figura nas prioridades do Ministério da Muher, Família e Direitos Humanos. Para a deputada, é um esforço que merece todo apoio uma vez que é sabido que a ação oficial na conscientização da sociedade, prevenção e prática da denúncia são ferramentas fundamentais, “no combate a um mal que ,infelizmente, atinge a milhares de nossas crianças e adolescentes”.

Comentários