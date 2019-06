O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, constituiu um Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis(GTCL) e nomeou a deputada Vanda Milani para a coordenação. A escolha e indicação de Vanda Milani para a coordenação foi da Liderança do partido da deputada, o Solidariedade.

O processo de consolidação de leis, explicou Vanda Milani, é a única tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional que possibilita a “participação direta” do cidadão. A tramitação dos projetos de lei de consolidação tem um rito especial que prevê a apresentação de sugestões ao GLTC pelos cidadãos num prazo de 30 dias a partir da publicação da tramitação. As sugestões devem partir da sociedade e ser apresentadas ao GLTC dentro do prazo regimental.

Desafio

De posse das sugestões apresentadas pelo cidadão, cabe ao GLTC estudá-las , apresentando propostas de sistematização(arranjo), correção, conjugação e racionalização do sistema legislativo em vigor.Com a participação popular, o Grupo ainda garante ao Estado sua função essencial-de servir o cidadão com o consequente fortalecimento da democracia. Para Vanda Milani, sua nomeação para a coordenação do GTLC , “é uma demonstração de confiança do presidente da Câmara e mais um desafio em minha vida parlamentar”.

