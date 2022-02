Vanda Milani fala sobre as expectativas para 2022

De volta às atividades no Congresso Nacional, a deputada federal Vanda Milani destacou os desafios para o cenário parlamentar. Considerada a Melhor Parlamentar do Acre em 2021 pelo Ranking dos Políticos, foi a parlamentar campeã de liberação de emendas para o Estado e única deputada a liberar todas suas emendas impositivas. Pré-candidata ao Senado Federal, Vanda Milani falou de suas expectativas para o ano político de 2022,com especial atenção ao Acre e suas demandas. ”O esforço parlamentar seguirá normalmente graças ao trabalho remoto”, acrescentou.

Trabalho pelo Acre

Dando continuidade às ações ,Vanda Milani disse que vai redobrar o trabalho em favor do agronegócio, “uma bandeira que eu abracei desde o início de meu mandato”. Em 2021, a deputada alocou mais de R$ 18 milhões para aquisição de maquinário para o trabalho da terra(tratores, colheitadeiras, plantadeiras, roçadeiras etc). ”O pequeno produtor precisa da mão amiga do Governo Federal que é realizado através de nossas emendas”, enfatizou.

A deputada ressaltou também mais de R$ 30 milhões destinados direto às prefeituras para construção de 20 quadras poliesportivas, praças, aquisição de caminhões e construção da Colônia do Pescador(Rio Branco). “E eu acredito que este ano dá para ser feito muito mais”, garantiu. Vanda Milani informou que o Governo Federal já sinalizou a liberação das emendas deste ano . ”Da minha parte o que for relacionado a minhas emendas estarei acompanhando de perto”

A parlamentar garantiu também recursos à rampa em Capixaba (para facilitação dos mercados dos ribeirinhos), além de verba destinada à concha acústica de Acrelândia. ”A gente tem procurado dividir os recursos de forma equitativa para atender todos os municípios, sem distinção partidária”, informou. No ano de 2021, Vanda Milani alocou para a saúde do Estado mais de R$ 27 milhões – só para a capital, Rio Branco, foram mais de R$ 25 milhões- a fim de dar às secretarias condições de oferecer uma saúde de melhor qualidade. ”E isto eu vou continuar fazendo este ano, podem ter certeza”, assegurou.

Orla do 15 e Carreta ambiental

Segundo a deputada, a Orla do 15, um antigo anseio do bairro 15-orçado em mais de R$ 18 milhões-é uma ação considerada prioritária pelo Governo Gladson Cameli e já recebeu da CEF(Caixa Econômica Federal)o compromisso de entregar ainda esta semana o projeto pronto para que a Seinfra (Secretaria de Infraestrutura) possa publicar e abrir edital de licitação.

Já a Carreta Ambiental -emenda de R$ 1,5 milhão da deputada – que está percorrendo todos os municípios do Estado( já visitou 15 cidades)levando, num trabalho integrado com a Secretaria de Agricultura, Imac, Iteracre, Deracre e Defensoria Pública, orientação para os produtores rurais, expedição do CAR(Cadastro Ambiental, Rural), DAPS, legalização de títulos definitivos, posse da terra, licenças ambientais, desembargos e outros documentos necessários para que os agricultores possam legalizar suas terras e ter a possibilidade de acesso ao crédito financiado junto às agências bancárias de fomento. Todo este esforço, garantiu a deputada, visa assegurar que o Acre e nossa gente possa crescer cada vez mais, aumentando a produção e renda dos nossos trabalhadores, homens e mulheres que tiram o sustento de suas famílias da produção do cultivo de suas terras , fazendo crescer o Agro e a economia acreana. “Em Brasília, tenho procurado dar o melhor de mim em prol de nosso povo”, finalizou.

