A deputada Vanda Milani(SD) percorreu na manhã deste sábado, 28, boa parte do bairro da Várzea em Cruzeiro do Sul, visitando as famílias que foram atingidas pelo vendaval ocorrido há dias atrás. Em companhia do presidente do bairro, Marivaldo Figueiredo, além de amigos como o Abdias e outros, a parlamentar levou sua solidariedade aos atingidos e aproveitou para convidá-los a participar do evento que deu início a entrega da madeira que vai possibilitar a reconstrução das casas.

A madeira, lembrou Vanda Milani, foi doada por madeireiros que se sensibilizaram com o sofrimento das famílias vitimadas pelo vendaval(algumas inclusive expostas ao relento).A doação foi resultado de uma ação conjunta junto aos madeireiros que reuniu o governador do Estado, Gladson Cameli; o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro; o secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, o presidente do Imac, André Hassein, e a presidente do Sindicato dos Madeireiros, Adelaide de Fátima. “Foi um trabalho conjunto. Unidos pudemos dar a oportunidade de devolver a dignidade a cada família que ficou sem teto e que agora podem ver seus lares refeitos e recompostos”, disse Milani.

Emoção

O ato de entrega da madeira foi presidido pelo governador do Estado, Gladson Cameli, e contou com diversas autoridades ,além é claro, dos moradores beneficiados com a doação. Vanda Milani declarou ter se sentido emocionada e honrada em participar do mutirão de ajuda em prol dos desabrigados e poder contribuir efetivamente com as famílias que passaram pela tristeza de ver seus lares destruídos. “Fiquei feliz de ter a oportunidade de trazer minha contribuição para amenizar o sofrimento da perda material destas pessoas e possibilitar a reconstrução da sagrada moradia das famílias atingidas”, concluiu a parlamentar.