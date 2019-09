O vice-coordenador do Morhan/Acre, Elson Dias, e cerca de vinte colaboradores da instituição receberam esta semana a visita, na sede do Morhan local, de uma equipe de apoio da deputada Vanda Milani(SD) no Acre. Em pauta ,a viabilização de recursos para a manutenção da estrutura física do Morhan/Acre, a aquisição de um veículo para atendimento de portadores de hanseníase no interior do Estado e a inclusão de hansenianos ainda não catalogados para receber os benefícios garantidos pela Lei 11.5290.

A Lei 11.520 dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios. O Morhan estima que ,no Acre,pelo menos 150 pessoas tenham passado por confinamento domiciliar. O objetivo é que a Lei 11.520 se estenda a todas as pessoas atingidas por esta terrível política promovida pelo Estado brasileiro décadas atrás. O Morhan visa reparar os danos causados a esses hansenianos, contribuindo na adesão aos benefícios sociais a todos que têm direito.

Compromisso.

A equipe da deputada Vanda Milani transmitiu o compromisso da parlamentar em apoiar a causa e se solidarizar com as lutas do Morhan. Vanda Milani assegurou vai envidar todos os esforços para que os portadores de hanseníase tenham seus direitos básicos respeitados e venham a desfrutar a todos os benefícios garantidos por lei. “A luta do Morhan deve ser assumida por toda a classe política e a sociedade em geral”, resumiu a deputada.

