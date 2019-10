A deputada Vanda Milani(Solidariedade)recebeu esta terça-feira, dia 8, em seu gabinete em Brasília,o secretário estadual de Educação do Acre, Mauro Sérgio, e o chefe do Departamento de Tecnologia e Informação da Secretária. No encontro, o secretário entregou à parlamentar um portfólio contendo os projetos prioritários de sua pasta. Dentre eles o Programa Olhar Digital(para saúde oftalmológica dos alunos),o Programa Sorriso Feliz(para a melhoria odontológica dos estudantes da rede estadual) ,a implantação de um curso superior de Ciências da Religião no Estado e a revitalização do Instituto Santa juliana, em Sena Madureira.

Mauro Sérgio explicou à Vanda Milani que o objetivo é transformar o prédio do Instituto Santa Juliana(hoje totalmente abandonado)em um monumento histórico e centro cultural que reúna escola de música, cinema, teatro, sala de jogos educativos e espaço para formação de professores. Já a implantação do curso superior de Ciências da Religião vai atender a cerca de 700 professores. O Curso contará em 8 pólos espalhados pelo Estado sob forma de Educação a Distância ministrado por professores da Universidade Federal de Santa Maria(RS) para formar professores voltados ao ensino da religião da 1° à 9 série do ensino fundamental.

De pronto, a deputada Vanda Milani assegurou recursos- via emenda parlamentar- para a revitalização do Instituto Santa Juliana já que, segundo ela, vai atender à formação de jovens propiciando espaço sadio para o estímulo à cultura e conhecimento, num esforço concreto de afastar a juventude local da criminalidade e do atrativo das drogas. Milani ainda garantiu recursos para a implantação do Curso de Ciências da Religião uma vez que vai contribuir para a formação de consciência moral e ,ainda, despertar o sentido ético-religioso e até mesmo profissional na juventude. “São iniciativas que só virão engrandecer o estudante e jovem acreano”, garantiu a deputada.