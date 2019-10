Em reunião realizada em seu gabinete, na manhã desta terça-feia,22,em Brasília, a deputada Vanda Milani(Solidariedade)garantiu à secretária de Planejamento e Gestão, Maria Alice Araújo,cerca de R$ 20 milhões para as obras de revitalização da orla do Mercado do 15.A parlamentar, pertencente à família tradicional do bairro, se sensibilizou com o logradouro que nunca recebeu investimentos do Poder Público, apesar de se tratar de uma área de intensa trafegabilidade ,já que os moradores de diversos bairros do 2° Distrito utilizam os serviços do mercado.

Vanda Milani explicou que o projeto de revitalização da orla do Mercado do 15 vai ser realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento(SEINFRA).O projeto urbanístico, desenvolvido por engenheiros da SEINFRA, abrange a margem do rio Acre, na região central, até o bairro 15.A infraestrutura, acrescentou a deputada, inclui construção de quiosques para praça de alimentação, pista de corrida, quadra de areia, área urbanizada com iluminação que possibilite circulação noturna e estrutura de contenção de bolsaconcreto.

A deputada lembrou que no início da formação da cidade ,no século passado, o local foi um dos marcos iniciais da cidade ,com um comércio forte e pujante, onde ainda hoje moram famílias precursoras daquela época. O lugar contava ,inclusive ,com um porto improvisado que recebia a produção da população ribeirinha ,fomentando um forte comércio local.Com o passar dos anos, o desbarrancamento da rua Boulevard Augusto Monteiro(na orla do rio Acre) atingiu grande parte do comércio local, levando hoje a risco iminente de cortar a rua na altura do Mercado Municipal.

A construção da contenção do desbarrancamento do rio e sua orla, de acordo com a parlamentar, vem garantir não apenas a recuperação do logradouro, mas também o revigoramento do comércio e da vida social. A obra vai, inclusive, propiciar o fomento do turismo local , além e acima de tudo, resgatando a história de Rio Branco e de seus primeiros moradores “que ajudaram a fundar nossa capital e local ,ainda hoje, onde grande parte dos primeiros moradores criou seus filhos e deixou seus sucessores que hoje são cidadãos que continuam vivendo no 2° Distrito de Rio Branco”. A revitalização do porto, para os produtores rurais ribeirinhos, voltará a ser a opção de mercado contribuindo assim, decisivamente, para a dinamização do comércio e geração de emprego e renda.

Qualidade de vida

De acordo com a parlamentar, a edificação faz parte de um pacote de obras a ser executado pelo Governo Gladson Cameli a fim de garantir conforto e comodidade a toda a população beneficiada. “É uma enorme satisfação poder realizar o sonho da população do Segundo Distrito. E contribuir efetivamente para o bem estar da comunidade do 15 e ainda colaborar com o Governo do Estado, que demonstra, com obras, sua preocupação e compromisso com a população”, salientou a deputada. Em seguida, à tarde, na reunião junto a seus colegas integrantes da bancada federal acreana ,Vanda Milani confirmou a garantia de alocação dos recursos para a revitalização da orla do Mercado do 15.

