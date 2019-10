A deputada Vanda Milani(SD) participou, esta sexta-feira,4, da entrega de madeira para reconstrução das casas atingidas pelo vendaval ocorrido início de setembro em Capixaba. O temporal atingiu cerca de 150 casas (3 desabaram no momento do temporal, num total de 10 habitações totalmente destruídas)e feriu 2 pessoas. O vendaval – que derrubou árvores, destelhou lojas e outras edificações(como 3 escolas e até o Ginásio de Esporte local)- levou a prefeitura a decretar, à época, estado de emergência e acionar as defesas Civil estadual e municipal.

A doação da madeira desta sexta-feira foi de 46 mts/3 e posteriormente será acrescentada em mais 44 mts/3 cúbicos em forma de tábuas, deck e perna manca, num total de 90 mts/3. A oferta da madeira foi assegurada pelo Complexo de Xapuri( Alisson Cerqueira)e L.A Grans (sr. Luis e dr. Artuso Diorgenes).

Esta doação ,de acordo com Vanda Milani, foi resultante do esforço e articulação da presidente do Sindicato dos Madeireiros, Adelaide Fátima, que contou com o apoio do Governo do Estado,na pessoa do governador Gladson Cameli, representado no evento pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Israel Milani. A entrega da madeira foi prestigiada ainda pelo presidente do Imac, André Hassen e a secretária estadual dos Diretos Humanos e da Mulher, Claire Cameli.O mutirão contou ainda com o apoio da Prefeitura de Capixaba.

Emoção

O vendaval de Capixaba atingiu tamanha dimensão que foi montado um abrigo em um Centro de Referência da Assistência Social na cidade. Após ter participado, no último final de semana, de um esforço conjunto semelhante em apoio aos desabrigados de vendaval ocorrido em Cruzeiro do Sul, Vanda Milani declarou ter se sentido bastante gratificada em ajudar os atingidos pelo temporal em Capixaba e contribuir para a reedificação das casas destruídas. “Estaremos sempre dispostos a ajudar nossa comunidade, sobretudo em situações extremas como as ocorridas em Capixaba e Cruzeiro do Sul”, afirmou a parlamentar.

Comentários