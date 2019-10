A convite da Presidência da República, a deputada Vanda Milani(SD) compareceu na manhã desta quinta-feira,3, na solenidade do Palácio do Planalto de lançamento, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da campanha publicitária de Pacote Anticrime elaborado pelo ministro da Justiça e Cidadania, Sérgio Moro.

A campanha prevê a veiculação de anúncios em rádio, televisão, internet, televisão, cinema e mobiliários urbanos e tem como slogan “Pacote Anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade”. O objetivo, de acordo com Vanda Milani, é mostrar à sociedade a importância da revisão da legislação sobre segurança pública e a adequação das leis da área à realidade. Segundo o Palácio do Planalto, a legislação atual já não atende as necessidades da sociedade, e as alterações propostas no projeto de lei 882/19 visam dar maior agilidade ao combate à criminalidade, às ações penais e à efetividade no cumprimento das penas, no que comunga a deputada.

Foco.

De acordo com a parlamentar, a campanha tem como alvo diversos públicos, como parlamentares, servidores públicos, agentes de segurança pública e até formadores de opinião. Para o ministro Sérgio Moro, é necessário promover “o conhecimento e a reflexão sobre a importância da evolução das leis na área de segurança pública”. Para Vanda Milani, é necessário que a população saiba dos benefícios que as mudanças propostas podem trazer, já que segurança pública é um tema que interessa diretamente todo cidadão brasileiro. E finalizou dizendo que dará “total apoio ao Pacote Anticrime do min. Sérgio Moro e do Governo Federal”.

