A deputada Vanda Milani (SD) participou, esta segunda feira,15, da solenidade de entrega de títulos definitivos aos moradores dos bairros João Rodrigues e Amoty Pascoal, no município de Senador Guiomard. A cerimônia , bastante concorrida, foi presidida pelo governador do Estado, Gladson Cameli, e contou com as presenças dos prefeitos Gilson da Funerária(Senador Guiomard)e Mazinho Serafim(Sena Madureira) , além dos deputados estaduais Meire Serafim e José Bestene, do secretário de Estado do Meio Ambiente, Israel Milani, vereadores, moradores dos bairros e amigos. A entrega dos títulos foi um trabalho realizado pelo Iteracre (Instituto de Terras do Acre), presidido por Ismael Machado,em cumprimento da meta do Governo Gladson Cameli.

A entrega dos títulos definitivos representa a tão sonhada segurança jurídica dos moradores beneficiados, que, a partir de agora, tornaram-se legítimos proprietários de seus lotes, hoje todos edificados . “ Fiz questão de estar presente à solenidade por ter tido a honra de, desde o início da ocupação do bairro Amoty Pascoal-nome em homenagem a minha sogra, mãe do meu cunhado Itamar Pascoal-in memorian– que deu origem ao bairro e com minha intermediação junto ao Estado àquela época, o então governador Romildo Magalhães indenizou a terra a seu proprietário e hoje, após vinte anos, o Governo Gladson Cameli vem, em cumprimento de sua meta de desenvolvimento do Estado, entregar a cada morador dos mencionados bairros a titulação definitiva de suas terras”, disse a deputada.

Honra

Segundo a deputada, a entrega dos títulos é uma honra ao povo guiomarense , “honra para o nosso Governo Gladson Cameli, que incansavelmente vem a cada dia cumprindo seus compromissos de campanha. E honra para nós, parlamentares escolhidos pela população do nosso querido Quinary, que nos deu a oportunidade de representá-los e que haveremos de honrá-los cada vez e cada dia mais”, garantiu a parlamentar. Milani finalizou acrescentando que Gladson Cameli, “dignifica seu trabalho junto ao Executivo acreano garantindo benefícios a comunidades como a do Quinari”.