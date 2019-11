A deputada Vanda Milani(Solidariedade) recebeu esta quarta-feira,20,em seu gabinete em Brasília a agente penitenciária Fabíola Castilho, que veio agradecer o apoio incondicional à aprovação na Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda Constitucional(PEC)n° 372/17.A proposta, que aguarda apenas a promulgação, cria as polícias penais federais, estaduais e distrital, beneficiando cerca de 100 mil agentes penitenciários que agora passam a ser chamados policiais penais.

Fabíola Castilho lembrou que a disposição demonstrada por Vanda Milani na aprovação da PEC 372/17 contribuiu para a aprovação de um dos maiores projetos de segurança pública no país e destacou que a deputada foi considerada uma das protagonistas na criação da Polícia Penal Especializada. “A aprovação da PEC 372/17 confere aos agentes do sistema prisional brasileiro a valorização que a categoria vinha buscando há décadas”, disse Castilho.Com a aprovação da proposta, toda a categoria fica inserida no Art. 144 da Constituição Federal que trata da segurança pública.

Agradecimento.

Durante o encontro, Fabíola Castilho passou às mãos da deputada Vanda Milani um certificado de Homenagem de Agradecimento da categoria, cujo trabalho realizado no sistema penitenciário é considerado um dos mais perigosos do mundo. Sensibilizada, a parlamentar lembrou que justiça e segurança pública sempre estiveram presentes em seu histórico uma vez que começou sua vida pública como 3° sargento-feminino da PM paulista, foi delegada de polícia e ingressou no Ministério Público do Acre onde foi promotora, procuradora de justiça e procuradora-geral de Justiça. “Agora ,como deputada federal, o trabalho realizado para a equiparação dos agentes penitenciários às forças policiais nada mais foi que o reconhecimento do esforço e desempenho de toda uma categoria”, concluiu a deputada.

