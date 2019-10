A prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, esteve esta quarta-feira,2,no gabinete da deputada Vanda Milani(SD),em Brasília. No encontro, a prefeita da capital acreana entregou à parlamentar um portfólio reunindo projetos prioritários para políticas públicas em áreas como educação, infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e desenvolvimento econômico, entre outros. As áreas compõem o Plano Plurianual (2018/2021) da administração de Rio Branco.

A prefeita solicitou também apoio em termos de recursos via emendas(individuais e de bancada)para as obras essenciais da gestão que podem ser implementadas com recursos do Orçamento Geral da União 2020, facultando ainda espaço à apresentação de sugestão da deputada para implementação de obras da própria iniciativa da parlamentar. Além de obras de infraestrutura, Vanda Milani se propôs a alocar recursos para a requalificação de vias (como a Av. Chico Mendes), a construção de uma academia no bairro Santa Cecília e a implantação de creche em terreno a ser disponibilizado pela prefeitura no Segundo Distrito da cidade.

Cordialidade.

Num ambiente de extrema urbanidade e disposição de trabalho conjunto, Vanda Milani parabenizou Socorro Nery pelo esforço e trabalho desenvolvido frente à Prefeitura de Rio Branco e se dispôs ainda a interceder junto a bancada acreana para a alocação de emendas ao setor de mobilidade urbana. Por fim, Milani reiterou sua disposição em implementar parcerias nas áreas de oferta de serviços e implantação de logradouros públicos, como a construção de parques que contenham equipamentos adaptados a portadores de deficiência, uma vez que tramita na Câmara dos Deputados projeto de sua autoria que dispõe sobre a instalação de equipamentos e brinquedos adaptados aos portadores de necessidades especiais.

