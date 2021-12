Vanda Milani receberá o Prêmio de Melhor Parlamentar do Estado do Acre

A deputada federal Vanda Milani (SD) receberá o Prêmio de Melhor Parlamentar do Estado do Acre do Ranking dos Políticos em evento que será realizado no próximo dia 8, às 8h, no Centro de Convenções do Brasil (CICB). O prêmio considera a atuação de os senadores e deputados federais.

“Fico muito feliz em ser a parlamentar mais bem pontuado do estado do Acre de acordo com o ranking que inclui bandeiras com antiprivilégio, ante esperdício e anticorrupção”, Disse Vanda Milani.

O ranking é uma iniciativa da sociedade civil que avalia senadores e deputados federais em exercício, classificando-os do melhor para o pior. Para apurar isso, são avaliados os dados sobre presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso. A pontuação dos políticos é definida de acordo com informações obtidas em fontes oficiais como os sites da Câmara, do Senado e dos Tribunais de Justiça.

“Cada ponto ganho ou tirado está documentado, com a fonte da informação, de modo que qualquer um possa conferir. Nosso trabalho não é criar informações e sim apenas buscá-las e organizá-las para facilitar a leitura e análise. Somos auditados diariamente por milhares de visitantes que acompanham o ranking, conferem, criticam e corrigem, quando necessário”, informa o Ranking no seu site.

Melhores de Cada Estado no Ranking dos Políticos 2021

1-Acre: Vanda Milani (Solidariedade) 2-Alagoas: Pedro Vilela (PSDB) 3-Amazonas: Capitão Alberto Neto (Republicanos) 4-Amapá: André Abdon (PP) 5-Bahia: Cacá Leão (PP) 6-Distrito Federal: Paula Belmonte (Cidadania) 7-Maranhão: Aluisio Mendes (PSC) 8-Goiás: Professor Alcides (PP) 9-Minas Gerais: Thiago Mitraud (NOVO) 10-Pará: Júnior Ferari (PSD) 11-Pernambuco: Daniel Coelho (CIDADANIA) 12-Rondônia: Marina Carvalho (PSDB) 13-Roraima: Edio Lopes (PL) 14-Rio Grande do Sul: Daniel Trzeciak (PSDB) 15-Sergipe: Laercio Oliveira (PP) 16-Santa Catarina: Rodrigo Coelho (PSB) 17-Ceará: Eduardo Girão (PODEMOS) 18-São Paulo: Alex Manente (CIDADANIA) 19-Espírito Santo: Marcos do Val (PODEMOS) 20-Mato Grosso do Sul: Soraya Thronicke (PSL) 21-Mato Grosso: Carlos Fávaro (PSD) 22-Paraíba: Daniella Ribeiro (PP) 23-Rio de Janeiro: Carlos Pontinho (PL) 24-Rio Grande do Norte: Styvenson Valentim (podemos)

