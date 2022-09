“Por todo meu mandato procurei retribuir os votos que recebi com muito trabalho em Brasília”, disse a candidata ao Senado Federal Vanda Milani que, neste domingo (26), se desdobrou em visitas aos municípios de Capixaba, Senador Guiomard e Plácido de Castro, sempre levando sua mensagem de esperança, renovação e confiança de uma vida mais digna para um Acre mais próspero e participativo para toda sua gente.

Capixaba

Numa agenda repleta, Vanda Milani, começou seu dia com uma reunião no Restaurante Pacífico com o vereador Antônio França para, em seguida, rumar para o Projeto Alcobrás para um encontro com lideranças como o ex-prefeito Joãozinho e o ex-vereador Giliard. “Capixaba sempre contou com meu apreço e carinho. O município contou com mais de R$ 7 milhões em recursos em emendas de minha autoria. No Senado, pode ter certeza, só vou ampliar meu compromisso”, disse a deputada.

Em seguida, a candidata ao Senado esteve com representantes do Projeto Zaqueu Machado (do grupo Horta Nativa, presidido pelo seu Laerdes), para depois visitar a residência do seu Valdir Negreiros, no Projeto de Assentamento São Gabriel, onde pôde encontrar lideranças como Diego Paulista, Machado, Júnior Bunecão e Vidal. Na sequência, já no Projeto de Assentamento do Nova Promissão, Vanda Milani esteve com o presidente da associação local, o Careca. Finalmente no Projeto de Assentamento Campo Alegre, Vanda Milani contou com a presença da liderança Lenilda Queiros.

Benefícios

“Para Capixaba assegurei recursos para compra de calcáreo, construção de 30 poços semiartesianos, duas agroindústrias em prol da agricultura familiar, edificação do Porto de Subaia no Projeto São Luís do Remanso, além da implantação da primeira quadra de sintética de esportes e aquisição de kits de equipagem para o Conselho Tutelar do município. Tenho certeza que pude contribuir para o desenvolvimento de Capixaba. No Senado Federal, quero melhorar o nível de vida e o bem-estar de toda essa comunidade”, disse a deputada.

Senador Guiomard

No Quinari, ainda ontem, Vanda Milani se encontrou com Sérgio Petecão, candidato ao Governo do Estado, a fim de juntos visitarem o ramal do Limoeiro para mais uma rodada de reuniões e contato direto com a comunidade local. “Em todas as localidades visitadas, nossa mensagem de renovação e construção de um novo Acre é bem recebida, numa prova que os acreanos anseiam por dias melhores através de líderes que possam efetivamente garantir o progresso social e o desenvolvimento econômico que a população tanto espera”, garantiu a deputada.

Plácido de Castro

O giro político do dia ainda contou com uma visita da candidata ao Senado Federal à Colônia de Pesca Z9 de Plácido de Castro. Como deputada que garantiu recursos para a construção do porto de pescadores, Vanda Milani lembrou que a categoria da pesca sempre contou com o seu apoio. “As necessidades de nosso povo são muitas, mas minha vontade de servir é ainda maior. Por isso, quero ser a representante no Senado de todos os acreanos. Contem comigo”, finalizou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários