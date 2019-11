A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) confirmou no Boa Conversa desta semana que será candidata a prefeita em Rio Branco. A parlamentar foi mais além e disse aos jornalistas Luis Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira que a cidade será antes e depois dela, como foi o Ministério Público em sua gestão.

Segundo ela, o Solidariedade deverá apoiar a reeleição da petista Fernanda Hassem em Brasiléia e avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e do governador Gladson Cameli (Progressista) como muito bons.

A parlamentar destacou que um de seus principais projetos em Brasília é conseguir recursos para a construção do muro de contenção do barranco do Rio Acre no bairro do Quinze. Não é só isso. A região será totalmente urbanizada restaurando a vida social que teve no passado. Ela narrou toda trajetória política atribuindo ao senador Márcio Bittar (MDB) grande parte desse êxito. Garantiu que o SOLIDARIEDADE terá chapa própria de vereadores em vários municípios.

Veja a entrevista na íntegra.



Comentários