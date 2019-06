A deputada Vanda Milani(SD) esteve ,esta semana, em Rio Branco, com os representantes da Funai(Fundação Nacional do índio) Odilce Somera e Samyr Leite(coordenadora e chefe da Central Regional do Alto Purus).No encontro, eles solicitaram à parlamentar apoio à causa indígena e expuseram a situação atual da Funai na região .

Na ocasião, destacaram também algumas necessidades locais mais urgentes da entidade como uma melhor estrutura física da Coordenação Regional do Alto Purus e a reforma e ampliação do depósito de materiais para armazenamento de produtos, vez que o existente atualmente já se mostra insuficiente e inadequado no tamanho e conservação. A Coordenação do Alto Purus atua nas bacias dos rios Acre e Purus (Acre), incluindo ainda os municípios de Boca do Acre(AM) e Vila Extrema(RO.

Apoio

Vanda Milani reiterou seu apoio à causa indígena e afirmou que irá alocar recursos para a reforma física e elétrica de forma a adequar o armazém para a Coordenação Regional do Alto Purus. Nesta circunscrição vivem os povos Kaxarari, Apurinã, Jamamadi, Kulina, Manchineri e Kaxinawá dentre outros, numa população de cerca de 10 mil indígenas na região. “A causa indígena merece todo nossa atenção, empenho e apoio ”, resumiu a deputada.

Comentários