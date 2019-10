A deputada Vanda Milani(SD) esteve esta segunda-feira, em Rio Branco, com o superintendente do Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento –MAPA no Acre, Fernando Bortoloso. No encontro, Bortoloso colocou algumas demandas gerais do MAPA, como o apoio para a alocação de recursos e a implementação de parcerias.

Por seu lado, Vanda Milani pediu ao superintendente que fosse elaborado um relatório contendo todas as solicitações do órgão. Milani acrescentou que pretende levar o relatório em mãos, em Brasília, à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, numa audiência a ser marcada oportunamente. Na oportunidade, Éder Frank (chefe do Departamento da Agricultura e Pesca) informou à deputada que dentre as principais reivindicações das colônias de pescadores do Estado está a disponibilização de barcos para os pescadores artesanais, a implantação de fábricas de gelo para a conservação do pescado e a aquisição de caminhão para transporte do produto.

Concurso

Foi colocada ainda a necessidade do aumento do número do quadro técnico, uma vez que o MAPA/Acre não realiza concurso público há mais de 28 anos e, portanto, conta com um contingente de funcionários bastante defasado uma vez que grande parte dos antigos servidores já se aposentou. Bortoloso fez questão ainda de apresentar à deputada as áreas técnicas do MAPA/Acre, seus departamentos e respectivos chefes dentre eles os representantes da pesca Elias Machado(chefe de Registro e Monitoramento da Pesca) e Marcelo Araripe(chefe de Agricultura) além de José Brandão(chefe do Departamento de Administração), Malena Lima(Departamento de Agricultura Familiar) e Rosângela Souza (Departamento de Políticas Públicas).Por fim, Milani reiterou seu apoio ao MAPA/Acre e colocou seu gabinete à disposição em Brasília.

