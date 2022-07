Varíola do macaco: Ministério da Saúde diz que Brasil está preparado para estado de emergência

Presidente está no Rio de Janeiro, onde será oficializado candidato à reeleição pelo PL neste domingo (24)

O presidnete da República Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (23) que está disposto a conversar com o ministro Edson Fachin, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre as eleições deste ano.

“Estou pronto para conversar com ele (Fachin), sem problema nenhum”, declarou Bolsonaro. O presidente está no Rio de Janeiro para a convenção partidária do PL, que vai confirmar a candidatura dele à reeleição e voltou a fazer críticas ao sistema eleitora. “E digo mais, tem um ofício das Forças Armadas encaminhado ao TSE pedindo tudo que aconteceu tecnicamente nas eleições de 2014 e 2018. Não sei por que o TSE não informou isso ainda”, afirmou.

Recentemente, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se queixou que as Forças Armadas não se sentem prestigiadas pela corte eleitoral. “As Forças Armadas, das quais sou chefe supremo, vão continuar exigindo, a palavra é essa, exigindo informações”, acrescentou Bolsonaro.

Nas últimas semanas, o presidente tem levantado desconfianças quanto ao processo eleitoral. No início da semana, ele convocou uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o chefe do Executivo criticou a segurança das urnas eletrônicas e atacou ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal.

Eleições

O presidente comentou ainda a possibilidade de que, caso não seja reeleito, possa ser alvo de processos criminais. “Ninguém vai me intimidar com isso. Não quero me comparar com o cara que assaltou o Brasil durante muito tempo e depois foi descondenado por seus amigos no Supremo Tribunal Federal”, afirmou.

