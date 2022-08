Varíola dos macacos: calendário de vacinação deve sair nesta semana

Na oportunidade, Vanda Milani revisitou o Mercado de Peixes e a comunidade Santa Luzia, para onde enviou R$1,6 milhão de recursos para viabilizar o abastecimento de água.

Em itinerário ao Vale do Juruá, a deputada federal e pré-candidata ao senado, Dra. Vanda Milani, visitou a comunidade Santa Luzia e o Mercado de Peixes de Cruzeiro do Sul, no último domindo, dia 14. No mercado, a pré-candidata ao senado encontrou trabalhadores atuantes na associação de pescadores e, em Santa Luzia, reencontrou membros da associação da comunidade.

Durante a visita à Santa Luzia, a Dra. Vanda Milani lembrou dos momentos em que esteve na comunidade ouvindo os moradores, em 2014 e 2018, e do trabalho que desenvolveu enquanto deputada federal para apoiar as famílias locais. Segundo a deputada federal, com recursos de R$1,6 milhão de emendas parlamentar enviados no início de seu mandato, em 2019, a prefeitura de Cruzeiro do Sul assinou a ordem de serviço para o abastecimento de água local, em julho deste ano.

“É uma honra muito grande estar aqui presente e eu só posso agradecer a todos da associação e da comunidade. Quero dizer para vocês que firmei alguns compromissos quando estive aqui e que, quando fui eleita deputada federal, procurei honrar com todos. Aqui na Santa Luzia, me pediram água e eu mandei recursos, em 2019, para que fossem feito o abastecimento aqui da comunidade e que foram feitos agora, em 2022”, lembrou a parlamentar.

O professor e membro da Associação Agroextrativista Renascer da comunidade Santa Luzia, Arlindo Melo, aproveitou o momento para falar sobre a união dos membros locais para incentivar uma associação mais forte, além de três comunidades vizinhas, e declarou o sentimento dos amigos de Santa Luzia em relação à deputada federal.

“A Dra. Vanda foi a nossa matriarca, foi ela que idealizou a fundação da associação para que pudessemos trabalhar e crescer coletivamente. Os nossos amigos e irmãos da associação enxergam nela a nossa matriarca, porque nós, de alguma forma, nos sentimos como seus filhos. E, tenho certeza, que a senhora vai cuidar da gente porque eu sei que uma mãe jamais abandona seus filhos”, declarou o membro da comunidade.

No Mercado de Peixes de Cruzeiro do Sul, a parlamentar encontrou o presidente do Sindicato dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do município, Adaias Souza de Oliveira, o vice-presidente do sindicato, Zé Roberto e ouviu sobre os trabalhos desenvolvidos pelos pescadores.

“O nosso sindicato foi oficializado em julho de 2021, mas estamos trabalhando de forma mais organizada desde 2019. Mas é desde 2013 que a Dra. Vanda Milani acompanha o nosso trabalho e nós temos esperança de que a nossa amizade irá continuar e de que ela continuará valorizando o trabalho que temos feito”, destacou Oliveira.

