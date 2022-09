Vasco perde para Brusque em jogo no qual teve dois gols anulados

Em jogo no qual teve dois gols do meia-atacante Alex Teixeira anulados, o Vasco foi superado por 1 a 0 pelo Brusque, na tarde deste sábado (3) no estádio Augusto Bauer, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar do revés, o Cruzmaltino mantém a 4ª posição da classificação com 45 pontos. Mesmo com este resultado, o Vasco não tem chances de sair do G4 da competição (que garante o acesso para a Série A da próxima temporada) nesta rodada, mas pode ver a aproximação do Londrina, que é o 5º com 41 pontos, e que enfrenta o Operário ainda neste sábado.

Já para o Quadricolor, que contou com a estreia do técnico Gilson Kleina, o resultado garantiu a saída do Z4 da classificação.

O gol da vitória do Brusque foi marcado após 25 minutos do primeiro tempo por Gabriel Taliari, que aproveitou rebote dado pelo goleiro Thiago Rodrigues em cobrança de pênalti executada por ele mesmo.

Por outro lado, o Cruzmaltino chegou a marcar duas vezes no segundo tempo com Alex Teixeira, mas o juiz anulou os lances, primeiro por toque de mão do camisa sete e depois por posição de impedimento do jogador.

Outros resultados:

Novorizontino 1 x 1 CSA

Guarani 3 x 0 Sampaio Corrêa

CRB 2 x 0 Sport