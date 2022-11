Veículo capota após motorista dormir no volante, colidir contra caminhonete em rodovia do Acre

O motorista Dircinei Francisco Lima de Souza, de 56 anos, ficou gravemente ferido, na noite desta quarta-feira (9), após capotar o próprio veículo no km 6 da Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Dircinei trafegava em sua Pajero TR4, de cor preta e placa NAC-5458 no sentido Rio Branco-Porto Acre, na companhia do seu filho de 6 anos, com destino a própria residência no km 15 em uma chácara, quando acabou dormindo na direção do veículo e colidiu duas vezes na traseira de uma caminhonete da empresa Energisa. Em seguida, o homem perdeu o controle do carro e caiu em um barranco às margens da rodovia e capotou várias vezes.

Com o impacto Dircinei sofreu um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza moderado e uma possível lesão na coluna. Já o filho do homem saiu ileso no acidente.

Populares ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Dircinei ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. A criança foi levado ao PS com escoriações para fazer exames.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos, o veículo foi removido do local com um guincho.

