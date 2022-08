É no Pantanal, no centro-oeste do país, que temos maior número de onças-pintadas na América. O Esporte Espetacular levou Richarlison, atacante da Seleção e do Tottenham, até Miranda, no Mato Grosso do Sul, cidade que fica três horas distante da capital Campo Grande. Preparamos uma reportagem especial para mostrar em primeira mão a camisa que o Brasil vai usar na Copa do Mundo do Catar em 2022.