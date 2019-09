Na lista de exonerações de comissionados, há até parentes de Gladson Cameli

Assessoria

As exonerações de 340 pessoas que ocupavam cargos de confiança na estrutura administrativa do Estado, por decisão do governador Gladson Cameli, foram confirmadas esta tarde.

Uma edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), de número 12.638-A, já está circulando com os decretos de exonerações devidamente assinados.

Até mesmo parentes diretos do governador foram atingidos. É o caso de Ana Paula Santiago Cameli, que ocupava cargo de confiança na Secretaria de Saúde, que foi alcançada pela tinta forte da caneta do primo governador. Um primo do deputado Gerlen Diniz, ex-líder do governo na Assembleia Legislativa, também foi exonerado da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

Gladson Cameli diz que não irá revogar exonerações e avisa: “Mais cargos podem sair”.

Falou ainda que a lista de exonerados, são pessoas que não estavam cumprindo seus horários, e disse mais “Não vou voltar atrás. Eu não estou fazendo isso por questão de retaliação não, é por uma questão de responsabilidade. Eu não vou me ferrar por causa dos outros. Isso não é birra por causa dos vetos. Isso precisa ficar bem claro”, declarou o governador.

Com as alterações realizadas na terça-feira, 17, pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), será necessário a adoção de medidas austeras para resgatar o equilíbrio fiscal do Estado para o devido cumprimento do teto de gastos públicos, segundo anunciou o governador Gladson Cameli na noite da ultima quarta-feira, 18.

NOTA PÚBLICA

O Governo do Estado do Acre comunica que as exonerações dos cargos em comissão publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira, 19, fazem parte do conjunto de medidas que visam resgatar o equilíbrio fiscal do estado.

Faz-se necessário o esclarecimento acerca da relação institucional do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), cujo diálogo com a atual gestão governamental pauta-se pelo respeito e o compromisso com as propostas que visam o bem comum da sociedade acreana, extinguindo retaliações políticas da parte da administração pública estadual.

No tocante aos vetos dos deputados estaduais referentes a proposta discutida com membros do Poder Executivo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), foi constatada em reunião ocorrida na tarde desta quinta-feira, 19, um equívoco no diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, situação que está sendo reparada de forma pacífica e respeitosa com todos os membros da Casa do Povo.

Na oportunidade, o Governo do Estado reitera sua disposição em manter uma relação institucional de responsabilidade e governabilidade, além de reconhecer a importância do Poder Legislativo como aliado nas ações que objetivam o equilíbrio das contas públicas para o devido cumprimento das obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Gladson Cameli

Governador do Estado do Acre

Foi publicado na tarde desta quinta-feira, 19, uma edição extra do Diário Oficial onde o governador Gladson Cameli exonera mais de 340 cargos comissionados da Estrutura do Estado.

Veja lista completa publicada no Diário Oficial

VEJA A LISTA, CLICANDO AQUI.

