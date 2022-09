Veja o que abre e o que fecha: Servidores públicos terão cinco dias de folga no Acre

O governo do Acre decretou ponto facultativo nas repartições públicas do estado na terça-feira, dia 6 de setembro. Sendo assim, os servidores terão cinco dias de folga, contando com o sábado (3) e o domingo (4).

O ponto facultativo fica entre o feriado estadual de 5 de setembro, Dia da Amazônia e o da Independência, no dia 7, que é feriado nacional. O decreto do ponto facultativo foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), dessa quinta-feira (1º).

A medida não se aplica aos serviços essenciais como Hospital das Clínicas, atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, setores de internação, centro cirúrgico, UTI, central de agendamento de cirurgias e hospital.

Ainda conforme o texto oficial, os secretários e demais autoridades dos órgãos e entidades estão autorizados a convocar servidores para expediente normal na terça em caso de necessidade de serviço.

O atendimento em todas as repartições volta ao normal apenas na quinta-feira (8). Com isso, veja o que abre e o que fecha neste período:

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco, não vai funcionar em nenhum dos dias, sejam os feriados ou ponto facultativo. Da mesma ocorre no Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Já as unidades de atendimento em saúde, sendo elas o Hospital das Clínicas, atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, setores de internação, centro cirúrgico, UTI, central de agendamento de cirurgias e hospital mantêm o funcionamento normal.

Na Segurança Pública, as delegacias também seguem com o atendimento normal durante o feriado.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que não haverá funcionamento no feriado de segunda (5) e nem na quarta (7). Na terça (6), as agências abrem normalmente.

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC), os bancos seguem o mesmo esquema dos Correios e abrem na terça (6) e voltam à normalidade na quinta-feira (8).

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) também decretou ponto facultativo na terça, e segue o cronograma do estado. O atendimento das demandas emergenciais, no primeiro e segundo grau, ocorre em regime de plantão conforme escala definida pelo juiz diretor do foro.