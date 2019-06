Informações passadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na última semana, dão conta de que faltam apenas detalhes para a conclusão de toda estrutura de concreto da ponte que está sendo construída no rio Madeira, no distrito de Abunã, em Porto Velho. A Ponte liga Rondônia ao Acre e a sua ausência sempre foi um empecilho para a ligação entre o Brasil e os países vizinhos, como Bolívia e Peru.

De acordo com o ex-superintendente do departamento Nacional de Infraestrutura e atual secretário de Infraestrutura do Acre, Thiago Caetano, foi iniciada a contagem regressiva para a inauguração da obra prevista para setembro, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Integração

Considerada uma das maiores e mais modernas obras de engenharia executadas na Amazônia, de acordo com o governo federal, a estrutura é estratégica para a integração nacional e prioritária para o Ministério da Infraestrutura, pois vai conectar o Acre ao sistema rodoviário do país, por isso a meta é finalizar a ponte ainda este ano.

Desde a abertura da BR-364/RO, entre Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO), a travessia do rio Madeira é feita por balsas. O trajeto entre as margens do rio leva, em média, meia hora. Com a conclusão da ponte será possível romper o Madeira em poucos segundos.

Comentários