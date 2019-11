Concurseiros de Epitaciolandia e Brasileia tem mais um motivo para impulsionar seus estudos e garantir assim, a tão sonhada aprovação em um Concurso Público. Começa em Epitaciolandia, dia 11 de Novembro, o “Sempre + curso preparatório”.

Com uma equipe de renomados professores, dentre eles o Delegado de Polícia Civil Sérgio Souza e o Escrivão de Polícia Civil Sérgio Mesquita, o curso visa capacitar os interessados para concursos públicos em âmbito Municipal, Estadual e Federal.

Dentre os Concursos mais aguardados para os próximos meses está o do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre. O Governo do Estado inclusive já criou a comissão para elaboração do edital. Outros concursos também foram solicitados e aguardam decisão de órgãos superiores.

O Curso Preparatório “Sempre +” conta com um histórico de aprovações em concursos públicos, a exemplo do concurso da Polícia Militar do Acre realizado em 2017, onde vários alunos que se prepararam no ” Sempre +” tiveram sucesso nas provas, sendo aprovados.

Os Concurseiros interessados terão em uma primeira etapa, aulas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Atualidades, Informática, História e Geografia do Acre, Estatuto dos Militares do Acre, Direito Constitucional e Direito Administrativo.

As aulas ocorrerão de Segunda a Sexta-feira, das 19h as 22h. Mais aqueles que sonham em se capacitar precisam estar atentos, pois as vagas são limitadas.

Para se inscrever e obter maiores informações, basta fazer contato com a coordenação do curso, através do telefone (68) 99922-3640.

E para quem no ato da inscrição mencionar que ficou sabendo do curso através do Jornal O AltoAcre, ganhará 20% de desconto na primeira mensalidade.

