Uma caminhonete S-10, roubada em Plácido de Castro, foi recuperada na fronteira do Brasil com a Bolívia, na cidade de Plácido de Castro, no interior do Acre. O veículo já estava sendo levado para a Vila Evo Morales, em Pando, quando foi interceptada por policiais do 9° Batalhão de Polícia Militar.

Segundo a PM, o veículo foi roubado no Ramal Novo Horizonte, localizado no quilômetro 49 da BR-364. No hora do crime, os bandidos renderam uma mulher e duas crianças que estavam no carro. Em seguida, os criminosos já tentaram transpor a fronteira com o carro.

Para conter a caminhonete, os militares do Acre tivera o apoio de homens da Força Nacional de Segurança. Os criminosos não esboçaram reação e com eles foi apreendido armamento de uso restrito. As vítimas foram localizadas e estão ilesas. Elas não foram feridas.





