Um criminoso foi morto e um adolescente de 15 anos ficou ferido em confronto com a Polícia Militar. O fato aconteceu na estrada de acesso ao Polo Agroflorestal Geraldo Mesquita, região no entorno do Calafate, já na saída para o ramal que dá acesso à Cruz Milagrosa.

O homem, identificado por Augusto, conhecido no mundo do crime como “Galo Cego” foi morto ao reagir a ação policial. O adolescente foi ferido no braço.

Entenda o caso

Uma ligação via Ciosp informava que na região havia sete homens armados fazendo arrastão nas proximidades da Cruz Milagrosa. A Polícia foi ao local e de fato encontrou os criminosos que estavam em motocicletas.

Ao avistar as viaturas, eles saíram em fuga. Uma dupla seguiu em direção à terceira ponte, pela Transacreana, e outros cinco pelo Ramal do Sinteac, que em seguida entraram pelo Polo Geraldo Mesquita.

Encurralados e sem saída, os criminosos abandonaram as motos e entraram na mata. Uma operação foi montada com a chegada de reforço. Os criminosos resolveram revidar atirando contra a guarnição. Galo Cego foi atingido no peito e o menor no braço.

Uma viatura do Samu ainda foi acionada para atender Galo Cego, mas ele já estava morto. O menor foi encaminhado ao Pronto Socorro em estado estável. Os outros dois criminosos fugiram deixando para trás os dois comparsas.

Rudson Costa Nunes, de 24 anos, que também participou do arrastão foi preso numa motocicleta próximo ao açude comunitário do Polo Geraldo Mesquita. Ele estava com um simulacro na hora da prisão.

Rudson foi reconhecido pelas vítimas na Defla.

Resumo da ação

Foram apreendidas três motos, uma pistola, um simulacro e pertences das vítimas que estavam em mochilas.

