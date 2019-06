O caso aconteceu por volta do meio-dia. De acordo com pessoas que passavam pela Avenida Boulevard, Jurandir de Souza Coelho, de 31 anos, desceu a escadaria da Escola São José com o corpo em chamas. O incidente, como mostra um vídeo de uma câmera de segurança, acontece após a vítima manusear um litro de álcool no momento em que fumava um cigarro.

Com as chamas, as roupas foram queimadas e ele ficou nu, demonstrando certa desorientação. Após a chegada do Samu, o homem foi encaminhado para o Hospital do Juruá.

Vídeo: Juruá em Tempo

