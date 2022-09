VEJA VÍDEO: Posto de combustíveis recém inaugurado é assaltado em Mâncio Lima

“O apoio da minha família é fundamental. Eles são minha base e precisamos caminhar juntos”. A frase é do candidato a deputado federal Orleilson Cameli (PDT), o Zico, ao comentar sobre o encontro com as tradicionais famílias do Vale do Juruá, Cameli, Messias e Melo, ocorrido na noite de quarta-feira, 31.

Presente no encontro, dona Beth Cameli, viúva do saudoso governador Orleir Cameli, reforçou o apoio à Orleilson e destacou a continuidade do legado do esposo.

“O Orleilson é preparado para assumir o cargo de deputado federal. Tem preparo e compromisso com as necessidades da população de todo o Acre. Não tenho dúvida que dará continuidade ao legado de Orleir com excelência”, disse.

Emocionado, Orleilson relembrou as ações do pai dentro e fora do mandato. Ele também pontuou suas propostas de campanha, que são os pilares iniciais do mandato, caso eleito deputado federal.

“Não dá para falar de política sem citar meu pai, pois ele é minha maior referência nessa área. Quero sim dar continuidade ao seu legado, isso muito me honra. E isso é uma cobrança que até recebemos da própria população. Além disso, quero também ajudar o Gladson a desenvolver e fortalecer nosso Acre, melhorando a vida das pessoas que vivem aqui”, disse.

E acrescenta: “precisamos avançar mais um pouco. Há muito a se fazer pelo nosso Acre ainda nas mais diversas áreas. E lá em Brasília estarei lutando para ajudar o nosso governo a fortalecer as áreas da Segurança Pública, Saúde, Educação, Infraestrututa, além de ações direcionadas a nossa juventude. Agradeço a todos que participaram desta reunião e declararam apoio a nossa candidatura. Vamos todos juntos construir um ACRE ainda melhor”, finalizou Orleilson.

FOTOS: Luy Andriel

