Vendas globais de chips batem recorde em 2021

Setor prevê crescimento 8,8% em 2022

A Associação das Indústrias de Semicondutores (SIA) disse nesta segunda-feira (14) que as vendas globais de chips atingiram um faturamento recorde em 2021 de US$ 555,9 bilhões, aumento de 26,2% no ano. A entidade também previu um crescimento de 8,8% para 2022.

“Ainda está com uma tendência muito forte para o aumento da demanda. Simplesmente não teremos esse efeito de estilingue que tivemos na pandemia”, disse o presidente-executivo da SIA, John Neuffer, sobre o crescimento muito mais lento projetado para 2022.

As vendas em 2020 cresceram 6,8% em relação ao ano anterior, enquanto 2021 foi o primeiro ano desde 2018 em que o número de chips vendidos ultrapassou 1 trilhão, disse Neuffer.

Enquanto os principais fabricantes de semicondutores, como a TSMC, Samsung e Intel, anunciaram dezenas de bilhões de dólares em investimentos para novas fábricas no ano passado, Neuffer disse que a tendência de digitalização acelerada pela pandemia continuará a aumentar a demanda.

“Achamos que no futuro próximo haverá muita demanda para termos construção de fábricas muito, muito acelerada”, disse Neuffer.

Em 2021, 1,15 trilhão de semicondutores foram vendidos, com o maior crescimento entre os chips auto-grade que podem suportar calor e outros desafios físicos, disse Neuffer. As vendas para esse segmento aumentaram 34% em relação ao ano anterior, para US$ 26,4 bilhões, enquanto as vendas unitárias subiram 33%, disse.

A China continua sendo o maior mercado individual de semicondutores, com vendas totalizando US$ 192,5 bilhões em 2021, um aumento de 27,1%, informou a SIA.

