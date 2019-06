Presidida pelo presidente da casa legislativa municipal, Rogério Pontes, a décima sexta sessão ordinária do 3° ano legislativo, da 14° legislatura da câmara de vereadores de Brasileia, foi realizada na manhã terça-feira, 04, na sala de sessões José Cordeiro Barbosa.

Participaram da sessão os vereadores, Antônio Francisco (PT), Edu Queiroz (PT), Rosildo Rodrigues(PT), Jurandir Queiroz (PROS),Charbel Saady(PP), Mario Jorge(MDB), Reinaldo Gadelha (MDB), Rozevete Honorato (PSB), Vice Presidente Marquinho Tibúrcio(PSDB),e o Presidente Rogério Pontes(MDB).

Durante o pequeno expediente, os parlamentares aprovaram o encaminhamento da proposta de um Anteprojeto de Lei, para análise da Prefeita Fernanda Hassem. A proposta deste Anteprojeto de Lei proposto pelo vereador Mário Jorge Fiesca(MDB), a Chefe do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre beneficiamento dos acessos aos Aviários, e ás futuras instalações de suinocultura, nas adjacências do Ramal do Polo Agroflorestal BR 317 Estrado do Pacifico, Km 04, e no Ramal Km 13 que pertence o município de Brasileia.

O Anteprojeto é voltado à garantia de acesso aos aviários e suinocultura em referência, visando melhorar a trafegabilidade, para transporte de rações e produções tanto no período de verão quanto no inverno. Uma vez que os produtores dessas comunidades não tem condições para realizar este tipo de beneficiamento que pode ser feio pelo poder público municipal. Com isso vai melhorar a quantidade e qualidade da produção e de Vida desses produtores.

O Vereador presidente Rogério Pontes, falou do seu contentamento e da Câmara em ver o município de Brasileia em desenvolvimento “Estamos muito contentes com os passos positivos que o município de Brasileia está dando, a questão dos ramais é a principal pauta que chega aqui na Câmara, a prefeitura não tem como fazer sozinha. O convênio assinado pelo governo

do estado e a prefeitura, com a chegada do verão é o primeiro passo para melhorar as condições dos nossos produtores”. Disse.

No grande expediente os VEREADORES, usaram a tribuna da câmara municipal para apresentar a suas reivindicações junto à comunidade.

Vereador Antônio Francisco(PT),

Falou que assinatura do convênio dos ramais no valor de 500 mil alegra muito a população. Mais que não alcança a demanda, mais ajuda muito.

Disse ainda que os ramais do Polo e ramal do 13 precisam ser contemplados com melhoramento, ambos agregam muitos produtores.

Citou que o ramal do 59 é grande sua extensão. Disse que presenciou uma senhora trazendo 30 galinha e 12 morreram por causa do transporte. Que haja um olhar da prefeitura e do governo do estado. A lei que regulamenta os imóveis rural e de 1964, Quem sustenta a produção são os pequenos e eles não estão sendo contemplados com as políticas públicas por não estarem regular. Pediu encaminhamento de documentos para o ICRA.

Vereador Charbel Reis(PP),

Pediu providências para que cortes de energia elétricas de moradores do município, feita pela empresa prestadora do fornecimento, não fosse feito mais a noite como segundo lhe narram alguns munícipes. E disse esperar que já esteja em vigor o quanto antes o convênio assinado entre o governo do estado e a Prefeitura de Brasileia, para recuperação de ramais no município.

Líder da Prefeita na Câmara Vereador Edu Queiroz(PT),

Destacou a vinda do governo Gladson Cameli em Brasileia, para assinatura de convênio com a Prefeitura para recuperação de Ramais, no município.

O Centro de Brasileia precisa permanecer vivo. Sugeriu ele através de pedido que a prefeitura faça reforma do prédio antigo do Banco da Amazônia, e a prefeitura possa funcionar neste local.

Sugeriu ainda a Construção de uma casa de apoio para produtores rurais, com médicos e psicólogos.

Vereador Jurandir Queiroz Queiroz(Pros),

Parabenizou o governo do estado pela assinatura do convênio dos ramais com a prefeitura de Brasileia.

Sobre a imprensa, disse que a informação precisa ser de forma respeitosa, parabenizou toda a imprensa. E solicitou da casa o envio moção de aplausos ao site Notícias da Fronteira, na pessoa do Jornalista Almir Andrade.

Vereador Vice Presidente Marquinho Tibúrcio (PSDB),

Parabenizou o governo do Estado pelo pela parceria com Brasiléia.

Destacou o encontro com a Coordenadora do Núcleo de Brasiléia. E que foi buscar pessoalmente informações. Que segundo ele, a mesma informou que ainda há 5 comunidades sem transporte escolar.

Solicitou melhoria para o Bairro 8 de março, iluminação e melhoria de ruas.

Bairro José Rabelo foi entregue para a prefeitura, que possa fazer melhorias na rua e iluminação pública, disse ele.

E Pediu Moção de aplausos ao Sr Chico Jerônimo, que tanta ajuda as crianças através da escolinha de futebol.

Vereador Rosildo Rodrigues(PT),

Pediu que a Secretaria de obras possa fazer serviços de drenagem na rua Jorge Paulo, bairro José Moreira.

Sugeriu ainda que a prefeitura faça a extensão da agricultura no km 26.

Solicitou que a prefeitura faça levantamento dos produtores que não usam agrotóxicos, para que possam fazer uma feira de produtos orgânicos.

Solicitou articulação para construção da ponte do Riozinho.

Fez novo pedido para a Secretaria de obras, fazer melhoria para a ponte da comunidade do Torjal .

Falou da preocupação com o preço da energia, que segundo ele castiga os produtores de frangos e suínos na região. “O que produz no aviário não dar pra cobrir a energia, a população não está mais aguentando”. Enfatizou.

Destacou a visita que fez no ramal do km 84 e disse que viu, os moradores muitos esperançosos, porque o ramal feito no ano passado foi de boa qualidade e por isso parabenizou o secretário de obras Carlinhos do Pelado.

E que o Deracre possa trabalhar nos ramais que faz integração dos municípios, como do km 84 ao km 52…

E por último, solicitou da Câmara Municipal, Nota de pesar a família da Professora IVONE Vasconcelos.

Vereador Rozevete Honorato(PSB),

Solicitou, que Governo do Estado através da Ageacre, pense na proposta de instalar um escritório no município.

“Que a Secretaria de Segurança coloque mais atendente para fazer identidade, a lentidão está grande por falta de pessoal”. Enfatizou

E fez indicações para a prefeitura de Brasileia. Inclua o ramal da Electra, ponte do ramal km 52 na Programação de Ramal 2019.

E que a Secretaria de Obras veja possibilidade de colocar, iluminarias nas ruas dos bairros onde ainda não tem, ou que façam manutenção das mesmas.

Por Fernando Oliveira/ASCOM

