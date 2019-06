O vereador do município de Epitaciolândia do Partido Social Cristão –PSC, Samuel Hassem (foto), se deslocou até a capital distante cerca de 340km, para protocolar na sede do Procon, o pedido para a instalação de um escritório na fronteira do Acre.

A ação do vereador foi postada em sua página pessoal, que usa para prestar conta dos seus trabalhos em busca de melhorias para o município. Samuel vem se destacando junto aos munícipes, por apresentar propostas que trás benefícios para todos.

“Temos uma demanda muito grande em vários setores que precisam ser fiscalizados pelo órgão. Estou protocolando esse pedido para que o Diretor do Procon no Acre, possa atender o mais rápido possível, lembrando que irá atender praticamente uma regional com quatro municípios, pois, diariamente nossos munícipes vem sofrendo constrangimentos em diversas áreas”, destacou o vereador.

A iniciativa do vereador acontece, devido o grande número de reclamações que recebem quase que diariamente. Órgãos públicos e privados que prestam serviços, são alvos de reclamações constantes da população.

