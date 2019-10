Para o vereador, o problema começou exatamente no período que os petistas governaram o Acre.

O vereador João Marcos Luz (MDB) utilizou a tribuna da Câmara Municipal nesta quinta-feira, 10, para exaltar o investimento do Governo do Estado do Acre na segurança pública. O emedebista aproveitou para convidar a sociedade para a solenidade de entrega de diversos equipamentos operacionais, armamentos, viaturas e um helicóptero doado pelo Ministério da Justiça e Segurança.

“Amanhã, às 7h30 da manhã, o atual Governo Estadual estará realizando um importante evento para reforçar a segurança pública do Estado. Desta forma, convido todos os vereadores e comunidade em geral a acompanharem a solenidade de promoção de policiais militares e entrega de diversos equipamentos operacionais, armamentos letais e não letais, viaturas policiais e o helicóptero”, ressaltou.

Luz lamentou que nas gestões do PT não foram realizados os investimentos necessários para acabar com a sensação de insegurança que a população sofria. Para o vereador, o problema começou exatamente no período que os petistas governaram o Acre.

“Os equipamentos que o governador Gladson Cameli entregará nesta sexta são equipamentos necessários para segurança pública, que foi abandonada pelo PT. Na década de 90 a segurança pública do estado tinha uma disciplina implacável, mas o PT acabou quando entrou. O governo atual está levantando a moral do policial civil e militar. Chamou mais de 500 que passaram no concurso. Tem fortalecido a inteligência da polícia, e tem se preocupado com a segurança da população. Cada vez mais a sensação de segurança chega, porque vagabundos estão sendo presos. Este governo não está fazendo acordo com as facções como o anterior fazia”, frisou.

