Mamed Dankar cedeu a tribuna da Casa do Povo a ex-líder comunitário parta reclamar dos buracos

Por Salomão Matos, para a Folha do Acre

O vereador do PT em Rio Branco, Mamed Dankar, parece ter esquecido que as obras do conjunto habitacional Cidade do Povo foram construídas durante a administração do então governador Tião Viana (PT).

O parlamentar usou seu espaço na tribuna da Câmara de Vereadores de Rio Branco para criticar a prefeita da capital, Socorro Neri (PSB), por causa da péssima qualidade das ruas construídas na gestão do PT.

Mamed Dankar cedeu a tribuna da Câmara, na manhã de quarta-feira (11), ao ex presidente do bairro, “Robson da Cidade do Povo”, como é conhecido, para relatar os problemas comunitários, referentes às ruas esburacadas, (onde a maioria do asfalto já dissolveu), alegando que a gestora municipal que assumiu o comando do Município há menos de dois anos, seria a principal culpada pelo descaso.

Procurada para falar sobre o assunto, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que obras de recuperação em toda malha viária da capital estão sendo executadas dentro de um cronograma específico, dado as prioridades e demandas, antes que o período das chuva se inicie.

“A Cidade do Povo faz parte desse calendário de recuperação de ruas também”, garantiu a assessoria de imprensa.

No que diz respeito à falta de iluminação pública, a prefeitura disse que fez parceria recente com a empresa elétrica Energisa para fazer a troca e substituição de lâmpadas de led em toda a cidade, barateando, inclusive, custos futuros.

O uso da tribuna na câmara de Rio Branco por lideranças comunitárias é parte de um projeto da vereadora Lene Petecão (PSD).

